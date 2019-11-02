«Нафтогаз» нашел «серьезный аргумент» в переговорах с Россией

<img src="//img.gazeta.ru/files3/325/12216325/RIAN_3312264.HR-pic905-895x505-37859.jpg">

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев выразил мнение, что после принятия закона о выведении украинской газотранспортной системы (ГТС) из компании Киев может получить «серьезный аргумент» в трехсторонних переговорах о транзите российского газа. Об этом он написал в своем Facebook.

Как известно, такой закон в Раде приняли 31 октября. Он был создан для выполнения украинской стороной обязательств по протоколу о присоединении страны к Договору об учреждении Энергетического сообщества.

«Теперь имеем возможность вовремя завершить анбандлинг и получить серьезный аргумент на трехсторонних переговорах с «Газпромом»», — считает Коболев.

Он добавил, после принятия закона Киев может убедить Евросоюз продолжить требовать от России сохранения транзита через Украину.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Жизнь без транзита газа: в Киеве считают убытки

— Украина ответила на решение Дании по «Северному потоку — 2»

— В «Нафтогазе» заявили, что Украина справится без российского газа