«Нафтогаз» нашел «серьезный аргумент» в переговорах с Россией
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев выразил мнение, что после принятия закона о выведении украинской газотранспортной системы (ГТС) из компании Киев может получить «серьезный аргумент» в трехсторонних переговорах о транзите российского газа. Об этом он написал в своем Facebook.
Как известно, такой закон в Раде приняли 31 октября. Он был создан для выполнения украинской стороной обязательств по протоколу о присоединении страны к Договору об учреждении Энергетического сообщества.
«Теперь имеем возможность вовремя завершить анбандлинг и получить серьезный аргумент на трехсторонних переговорах с «Газпромом»», — считает Коболев.
Он добавил, после принятия закона Киев может убедить Евросоюз продолжить требовать от России сохранения транзита через Украину.
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