Стали известны сроки строительства автотрассы Москва — Казань

<img src="//img.gazeta.ru/files3/411/12019411/RIAN_1185799.HR-pic905-895x505-15572.jpg">

Вице-премьер России Максим Акимов заявил, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев одобрил новый проект платной трассы «Москва - Казань», сообщает ТАСС.

Он отметил, что в связи с принятым решением в паспорт федерального проекта «Европа - Западный Китай» будут внесены изменения. В нем отразятся новые этапы.

Уточняется, что к строительству приступят в 2020 году, участок до Казани завершат в 2024 году, а полная реализация проекта намечена на 2027 год.

В первую очередь построят новые скоростные участки от Москвы до Владимира. Затем приступят к остальным этапам. Финальным станет участок от Владимира до Арзамаса.

Проект входит в международный транспортный коридор Европа — Западный Китай.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— МЭР предложило строить новую автотрассу до Владимира, а не Казани

— Минэкономразвития предложило строить новую трассу до Владимира, вместо Казани