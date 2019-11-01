Стали известны сроки строительства автотрассы Москва — Казань
Вице-премьер России Максим Акимов заявил, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев одобрил новый проект платной трассы «Москва - Казань», сообщает ТАСС.
Он отметил, что в связи с принятым решением в паспорт федерального проекта «Европа - Западный Китай» будут внесены изменения. В нем отразятся новые этапы.
Уточняется, что к строительству приступят в 2020 году, участок до Казани завершат в 2024 году, а полная реализация проекта намечена на 2027 год.
В первую очередь построят новые скоростные участки от Москвы до Владимира. Затем приступят к остальным этапам. Финальным станет участок от Владимира до Арзамаса.
Проект входит в международный транспортный коридор Европа — Западный Китай.
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