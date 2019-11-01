Снизилось количество иностранных денежных переводов из России

Денежные переводы из России за рубеж сократились впервые за три года. Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что иностранные переводы в период с января по март 2019 года в общей сумме составили $1,6 млрд. Это является самым низким показателем с 2016 года, когда за тот же период сумма переводов равнялась $1,2 млрд.

Экономисты связали ухудшение показателей с замедлением российской экономики, а также колебаниями валютного рынка. По данным СМИ, на снижение количества денежных переводов за рубеж оказало влияние усиление контроля ЦБ за отправкой денег за границу.

Эксперты также предрекли дальнейшее снижение суммы иностранных денежных переводов из России в связи с сокращением притока мигрантов.