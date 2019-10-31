Уровень долговой нагрузки россиян достиг максимума за семь лет

В Центральном банке России сообщили, что уровень долговой нагрузки населения России на 1 октября 2019 года составляет 10,6% и является максимальным показателем с 2012 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные ЦБ.

Отмечается, что основной вклад в рост долговой нагрузки внесли необеспеченные потребительские кредиты.

Также, по данным Центробанка, в настоящее время около 54% занятого населения являются заемщиками. А 10,6% занятого населения имеет задолженность по ипотеке.

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