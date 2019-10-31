Россиян ждет повышение тарифов на ЖКХ в 2020 году

В следующем году россияне станут больше платить за коммунальные услуги. В каких-то регионах тарифы ЖКХ вырастут больше всего, а в других — меньше, говорится в распоряжении на сайте российского правительства.

Согласно документу, самое большое повышение тарифов ждет Чеченскую республику. Там за ЖКХ местным жителям придется платить на 6,5% больше, чем раньше. Также почти 5,5% нужно будет отдавать гражданам из Кабардино-Балкарской республики и 5,2% из Дагестана.

Меньше всего рост «коммуналки» расстроит жителей Ненецкого автономного округа. У них запланировано повышение цен на 2,4%.

Российская столица будет платить в среднем около 5%, а Подмосковье — 4,1%. В Санкт-Петербурге повысят тарифы только на 3,8%.

Стоит отметить, что в остальных неназванных субъектах страны рост коммунальных услуг будет варьироваться от около 3,5% до 4,9%.

Утвердил новые индексы на коммунальные услуги премьер страны Дмитрий Медведев 29 октября.