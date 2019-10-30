«Аэрофлот» запустит масштабную программу оснащения самолетов интернетом

Авиакомпания «Аэрофлот» с 2020 года начнет масштабную программу оснащения воздушных судов интернетом, сообщил в ходе форума «Крылья России» заместитель гендиректора по информационным технологиям компании Кирилл Богданов.

По словам топ-менеджера, начнется переоборудование салонов 18 дальнемагистральных Boeing-777, а также оснащение всех новых МС-21 и А320 NEO, поступающих с завода. На борту 32 самолетов семейства А320 есть бесплатный доступ к развлекательному контенту с персональных мобильных, интернетом оснащен весь дальнемагистральный флот – это 41 самолет.

«Аэрофлот» в течение нескольких лет занимает четвертое место по цифровизации среди лидеров отрасли, отметил Богданов.

«Доля онлайн регистраций на рейсы Аэрофлота за последние два года также выросла с 49,2% до прогнозируемых по итогам года 54,8%», — рассказал он.

В связи с расширением выбора услуг в режиме онлайн (в том числе ввиду роста установок мобильного приложения) поступления от онлайн-продаж выросли с 91 млрд руб. в 2015 году до 195 млрд руб. в 2018 году.

При этом цифровизация процессов затрагивает не только пассажиров, которым уже доступен мобильный посадочный талон в 38 аэропортах. Внедряется «электронный кейтеринг», целью является переход к «безбумажной кабине». Например, у бортпроводников уже есть планшеты с информацией о загрузке, компоновке, данных пассажиров, спецпитании и прочем.

«Аэрофлот» продолжает развивать цифровизацию в сфере полетов и обслуживания судов онлайн. Все летная документация автоматически загружается в бортовой компьютер самолета и на планшет, с борта поступает информация о всех значимых событиях, все необходимые данные актуализируются не только в базовом аэропорту Шереметьево, но и во всех аэропортах оборота, данные каждого полета используются для дальнейшего улучшения техники пилотирования и повышения безопасности полетов», — отметил Богданов.