Глава Чили отменил саммит АТЭС из-за протестов

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Esteban Felix/AP

Президент Чили Себастьян Пиньера принял решение отменить организацию саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), передает ТАСС.

Проведение саммита было запланировано на ноябрь.

Причиной такого решения стали массовые протестные акции стране.

«Когда отец сталкивается с проблемами, он должен отдавать приоритет семье, президент также должен всегда ставить интересы сограждан превыше всего», — заявил Пиньера.

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