Глава Чили отменил саммит АТЭС из-за протестов
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Президент Чили Себастьян Пиньера принял решение отменить организацию саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), передает ТАСС.
Проведение саммита было запланировано на ноябрь.
Причиной такого решения стали массовые протестные акции стране.
«Когда отец сталкивается с проблемами, он должен отдавать приоритет семье, президент также должен всегда ставить интересы сограждан превыше всего», — заявил Пиньера.
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