Попавшая под санкции российская компания подали в суд на Вьетнам

Российская компания «Силовые машины» подала в суд на Вьетнам из-за потраченных денег на строительство электростанции (ТЭС) «Лонг-Фу-1». Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Как отмечается, «Силовые машины» попали под санкции США, в связи с чем в дальнейшем строительство станции пришлось остановить.

Компания подала иск в Сингапурский международный арбитражный центр (SIAC) на государственную компанию Petrovietnam в августе текущего года.

Ранее вьетнамская сторона проигнорировала приглашение Минэкономразвития России к переговорам на уровне правительств.

«Силовые машины» попала в санкционный список Минфина США по обвинению в незаконных поставках газовых турбин в Крым в январе 2018 года.

Фигуранты этого списка не имею права заключать соглашения с американскими гражданами и компаниями.