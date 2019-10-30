Россиянам грозит голод из-за экспорта продуктов, считают специалисты

Российские экономисты заявили, что выполнить поставленные Министерством сельского хозяйства задачи по экспорту можно лишь за счет снижения потребления продуктов самими россиянами. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

В 2019 году Минсельхоз поставил одной из задач повышение экспорта российской сельхозпродукции в 2,2 раза (до $45 млн) до 2025 года.

По мнению директора центра компетенций в АПК российского офиса консалтинговой компании KPMG Ильи Строкина, необходимо повысить цены российского экспорта при помощи маркетинга и продвижения продуктов на целевом рынке.

Сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС доктор экономических наук Василий Узун уверен, что достичь поставленной цели можно лишь при соответствующих высоких темпах развития отрасли.

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