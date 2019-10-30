Эксперты рассказали об избытке нефти на мировом рынке
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Директор по энергетическим рынкам и безопасности Международного энергетического агентства (МЭА) Кейсуке Садамори рассказал о том, что мировой рынок нефти может столкнуться с избытком в 2020 году. Об этом сообщает телеканал CNBS.
Он заявил, что в грядущем году рынок нефти ожидает несоответствие роста добычи сырья и со сниженным показателем спроса.
Садамори добавил, что при условии, если не произойдет восстановление показателя спроса на нефть, то будет наблюдаться профицит.
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