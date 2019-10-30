Экс-премьер Франции назвал антироссийские санкции бесполезными
Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон осудил введенные Европой антироссийские санкции. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он также отметил, что ошибки в действиях глав стран Евросоюза привели к холодной войне, а также к кризису, который произошел на Украине.
По его мнению, европейское представительство следует намеченному Вашингтоном курсу. Политик призвал государства Европы действовать самостоятельно.
Экс-премьер сказал, что попытки изоляции России и введение санкций не улучшат ситуацию в мире, и добавил, что ЕС не должен «принимать любое поведение России».
«Когда мы выводим Россию на периферию политики, обостряется российский национализм, и Россия поворачивается к Китаю и к другим», — уточнил Фийон.
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