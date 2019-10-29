Украине предрекли экономический прорыв
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Украинские президент Владимир Зеленский считает, что страна находится в шаге от экономического прорыва. Об этом сообщает РИА «Новости».
Глава государства рассказал, что скоро на Украине ситуация с экономикой значительно улучшится.
Свои слова он подкрепил данными о росте ВВП, который якобы повысился на 4,6% во втором квартале 2019 года.
Также Зеленский добавил, что его мнение разделяют международные организации, которые изменили в лучшую сторону прогнозы экономического роста страны в 2020 году.
«Это же радостно, нет? Очень», — заключил Зеленский.
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