Уровень преступности вырос в России

За девять месяцев 2019 года в России увеличился уровень преступности на 2,1%, по сравнению с 2018 годом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Генпрокуратуры.

Согласно сведениям, всего за девять месяцев в российских субъектах было зарегистрировано 1,5 млн преступлений. Это на 30,8 тыс. больше, чем в предыдущем году.

В Генпрокуратуре добавили, что преступления чаще всего совершались в Северо-Кавказском федеральном округе (+8,1 %), в ЮФО (+4,6 %) и в Приволжском федеральном круге — +3,4 %.

Меньше всего краж, убийств и других преступлений было в Сибирском (+0,5 %) и Дальневосточном (+0,1 %) федеральных округах.

Стоит отметить, что всего за девять месяцев в 2019 году уровень преступности вырос в 48 субъектах России, а снизился в 37 регионах.

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