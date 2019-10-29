Суд оставил под домашним арестом Калви и Дельпаля

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Мосгорсуд отказался выпускать из под домашнего ареста основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви и топ-менеджера компании француза Филиппа Дельпаля. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, Дельпалю разрешили переехать в съемную квартиру, где проживает его семья.

«Постановление оставить без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения», — огласила судья.

Защита Калви просила суд не оставить без внимания тот факт, что бизнесмен проживает в России на протяжении 25 лет и не намерен никуда уезжать.

Кроме того, по словам адвоката, бизнесмен намерен восстановить свою деловую репутацию.

Подсудимому также не разрешили проводить время на улице от двух до четырех часов.

Адвокат Дельпаля вновь предложил отпустить то-менеджера под залог в пять миллионов рублей или хотя бы разрешить гулять по два часа в день. В этом случае ходатайство защиты также отклонили.

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