МСП Банк увеличивает максимальный объем кредита малому бизнесу

МСП Банк увеличивает максимальный размер кредита для предприятий малого и среднего бизнеса по программе субсидирования Минэкономразвития на реализацию инвестпроектов. Срок кредитования также увеличен – теперь до 10 лет, сообщает банк.

Ранее МСП Банк снизил ставки по займам в рамках этой программы для тех, кто обращается с 1 октября по 31 декабря. В частности, для предпринимателей в приоритетных сферах и территориях (в их числе Дальний Восток, Северный Кавказ и моногорода) эта ставка составляет 7,75%.

С начала года МСП Банк выдал малому и среднему бизнесу в рамках программы Минэкономразвития кредитов на более чем 15 млрд рублей.

«Субсидирование ставки является действенным инструментом для увеличения доли МСП в ВВП. С помощью такого механизма государство имеет возможность, с одной стороны, довести до компаний отраслевые и технологические приоритеты развития экономики, а с другой стороны – выстроить эффективную систему мобилизации ресурсов и финансовой поддержки субъектов МСП, сфокусированную на ускоренном развитии по ключевым направлениям», — указал председатель правления кредитной организации Дмитрий Голованов.