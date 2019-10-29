В «Нафтогазе» подготовили новый иск к «Газпрому»

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Исполнительный директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко сообщил, что занимается подготовкой нового иска в отношении «Газпрома».

Об этом он написал в своем Facebook.

«Я время не терял, поскольку работал над исковыми требованиями к «Газпрому» в новом арбитражном процессе», — отметил Витренко.

Как известно, «Нафтогаз» намерен подать против «Газпром» иск на $11 млрд, если транзит российского газа через территорию Украины будет прекращен.

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