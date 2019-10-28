Песков поставил под сомнение данные о массовом закрытии бизнеса в РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что данные Кремля по активности малого и среднего бизнеса в стране значительно разошлись со сведениями Министерства экономического развития, сообщает ТАСС.

Он сказал, что статистика Минэкономразвития абсолютно не совпадает с данными, которые были получены из Корпорации по малому и среднему бизнесу, а также из налоговой службы.

По словам Пескова, они свидетельствуют о более благоприятной ситуации.

Он добавил, что развитие малого и среднего бизнеса в России сталкивается с рядом проблем, однако рост все-равно наблюдается.

До этого СМИ сообщили, что из-за ухудшения экономических условий в России за последний год закрылось 668 тыс. юридических лиц. Тогда же Песков пообещал разобраться в статистических данных.