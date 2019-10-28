Охранники и медики стали самыми закредитованными работниками в РФ

Больше всего кредитов среди работающих россиян имеют охранники, медики и социальные работники. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные НБКИ.

Как выяснилось, охранники, имеющие кредитные истории, имеют показатель долговой нагрузки (ПДН) — 34%. На втором месте идут россияне, которые заняты работой в сфере здравоохранения. Их ПДН составляет 33,2%, то есть они отдают треть своих доходов на выплату кредитов. Закредитованную тройку замыкают социальные работники с 32,8% ПДН.

Стоит отметить, что ПДН показывает, какую долю дохода человек тратит на выплату кредитов.

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