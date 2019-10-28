Орешкин намекнул на агентов разведки в Счетной палате

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин в ходе общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России» пожаловался на большое число запросов со стороны контрольных органов, сообщает ТАСС.

Обращаясь к главе Счетной палаты Алексею Кудрину, Орешкин заявил, что его ведомство отправляет каждую неделю по каждому нацпроекту отчет.

«И помимо этого где-то 5-6 запросов в месяц у нас еще приходит нерегулярно», — заявил он, отметив, что зачастую все это происходит «в новой форме» и под «новым углом».

По словам Орешкина, запросы поступают не только от СП, но и от аппарата правительства, прокуратуры и других ведомств, при этом МЭР «закапывается».

В связи с этим Орешикн процитировал Кима Филби, сотрудника британской разведки, который одновременно работал на советскую разведку.

«Благодаря мне сотрудники первого главного управления КГБ СССР могли работать в Великобритании, как говорится, в полный рост, так как работники контрразведки МИ-6 были мной отвлечены на написание никчемных бумажных справок и отчетов», — процитировал Орешкин.

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