Орешкин намекнул на агентов разведки в Счетной палате

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Министр экономического развития России Максим Орешкин во время Петербургского международного... Министр экономического развития России Максим Орешкин во время Петербургского международного...
Министр экономического развития России Максим Орешкин во время Петербургского международного...
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин в ходе общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России» пожаловался на большое число запросов со стороны контрольных органов, сообщает ТАСС.

Обращаясь к главе Счетной палаты Алексею Кудрину, Орешкин заявил, что его ведомство отправляет каждую неделю по каждому нацпроекту отчет.

«И помимо этого где-то 5-6 запросов в месяц у нас еще приходит нерегулярно», — заявил он, отметив, что зачастую все это происходит «в новой форме» и под «новым углом».

По словам Орешкина, запросы поступают не только от СП, но и от аппарата правительства, прокуратуры и других ведомств, при этом МЭР «закапывается».

В связи с этим Орешикн процитировал Кима Филби, сотрудника британской разведки, который одновременно работал на советскую разведку.

«Благодаря мне сотрудники первого главного управления КГБ СССР могли работать в Великобритании, как говорится, в полный рост, так как работники контрразведки МИ-6 были мной отвлечены на написание никчемных бумажных справок и отчетов», — процитировал Орешкин.

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