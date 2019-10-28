«Ъ»: ФАС подозревает энергетиков в сговоре по увеличению цен

Федеральная антимонопольная служба считает, что энергетики могли специально завысить цены на рынке в январе-июне 2019 года. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

Антимонопольная служба принялась за расследования после многочисленных жалоб потребителей.

Проведя предварительное расследование, ФАС постановила, что генерирующие компании повысили ценовые заявки на РСВ. Это привело к росту энергоцен на 10,2% — 11,3%.

По словам источника, рост цен складывался в основном в зонах с запертой мощностью.

Как отмечает издание, если ФАС сможет доказать причастность энергетиков к повышению цен, то их накажут штрафами в виде 15% от годовой выручки.

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