Рубль упал к доллару и евро
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Рубль падает к доллару и евро, следует из данных Московской биржи.
По данным на 10.01 по мск., курс доллара повысился на 10 коп и составил 63,95 руб. В свою очередь, евро вырос на 18 коп. до 70,90 руб.
Также в начале торгов растет индекс Мосбиржи на 0,7%, РТС на 0,3%.
Ознакомиться с курсом российского рубля в режиме онлайн можно в разделе «Котировки».
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