Цена на гречку почти вдвое выросла за год в Алтайском крае

За 2019 года гречка в Алтайском крае подорожала 90,5%, гласят данные Алтайкрайстата.

Как отмечается, теперь граждане могут купить ее за 15 тыс. 721 руб. за тонну. Рост стал заметен с августа 2019 года и ожидается, что к январю стоимость гречки может вновь возрасти.

Кроме того, в среднем в цене на 31% вырос горох и стало дороже на 53,2% просо.

До этого «Известия» писали, что цены на продукты питания к конце 2019 года увеличатся на 3,5%. В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) подчеркнули, что повышение цен не превышает уровень инфляции.

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