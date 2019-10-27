Глава H&M предсказал ужасные последствия призывов перестать потреблять

Глава сети по продаже одежды H&M Корл-Йохан Петерсон заявил, что призывы сократить потребление могут привести к «ужасным» социальным последствиям, сообщает Bloomberg.

По его словам, набирающее силу движение за сокращение потребления может нести серьезную социальную угрозу, хотя и будет иметь «небольшой положительный эффект» на окружающую среду.

Петерсон отметил, что для борьбы с изменением климата нужно использовать экологические инновации.

Снижение потребления, по его мнению, окажет негативное влияние на создание рабочих мест и экономический рост.