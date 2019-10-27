Трамп заявил, что ExxonMobil займется нефтедобычей в Сирии

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ExxonMobil получит 7 из 12 участков на шельфе, лицензии на освоение которых были выданы «Роснефти» ExxonMobil получит 7 из 12 участков на шельфе, лицензии на освоение которых были выданы «Роснефти»
ExxonMobil получит 7 из 12 участков на шельфе, лицензии на освоение которых были выданы «Роснефти»
Jessica Rinald/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская компания ExxonMobil займется нефтедобычей в Сирии.

По его мнению, США должны взять часть нефти на севере Сирии.

«Я хочу, чтобы ExxonMobil занялась там нефтедобычей», — заявил Трамп.