Новак высказался о сроках окончаниях строительства «Турецкого потока»
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Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что газопровод «Турецкий поток» будет построен в срок. Об этом он сказал в интервью «Москва. Кремль. Путин», передает РИА «Новости».
По его словам, в настоящее время газопровод находится на этапе строительства. Он отметил, что подрядная организация также гарантировала, что Турецки поток» возведут вовремя.
«Строительные работы продолжаются, идут», — рассказал Новак.
Начало коммерческой эксплуатации газопровода запланирован на конец 2019 года.
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