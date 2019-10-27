Новак высказался о сроках окончаниях строительства «Турецкого потока»

Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что газопровод «Турецкий поток» будет построен в срок. Об этом он сказал в интервью «Москва. Кремль. Путин», передает РИА «Новости».

По его словам, в настоящее время газопровод находится на этапе строительства. Он отметил, что подрядная организация также гарантировала, что Турецки поток» возведут вовремя.

«Строительные работы продолжаются, идут», — рассказал Новак.

Начало коммерческой эксплуатации газопровода запланирован на конец 2019 года.

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