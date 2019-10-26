Минобороны обнародовало доказательства контрабанды США нефти из Сирии

Министерство обороны России выложило снимки космической разведки, которые доказывают, что США занимается контрабандой сирийской нефти. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как известно ведомству, США при поддержке своих военнослужащих активно добывала нефть в Сирии и занималась ее транспортировкой из страны.

Уточняется, что это началось после разгрома террористов в Заевфратье.

Отмечается, что контрабанда сирийской нефти была заснята, в частности, неподалеку от Дейр-эз-Зора и в провинции Хасеке.

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