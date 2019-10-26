Семья Барклай выставила на продажу Daily и Sunday Telegraph

Британские бизнесмены Дэвид и Фредерик Барклай выставили на продажу газеты Daily и Sunday Telegraph. Об этом сообщает Reuters.

Эксперты предполагают, что числе потенциальных покупателей могут оказаться владельцы Daily Mail и General Trust, Evening Standard и The Independent.

Журнал The Spectator, который также принадлежит Барклаям, не участвует в сделке.

Об продаже газет стало известно в пятницу вечером. Семья до сих пор не дала комментариев по данному поводу.