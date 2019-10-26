Минэкономразвития назвало предел снижения ключевой ставки ЦБ

Глава российского Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил, какой процент базовой ставки ЦБ будет пределом. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По словам Орешкина, пределом станет 3-х процентная ключевая ставка, ниже этого уровня министр не советует уходить.

«При таргете [инфляции] в 4% уровня процентной ставки базовой ниже 3% лучше не уходить», — добавил Орешкин.

Он подчеркнул, что, если 3% будет мало для того, чтобы стимулировать российскую экономику, то нужно увеличивать дефицит и воспользоваться механизмом бюджетного стимулирования.

ЦБ в июне и июле снижал ключевую ставку на 0,25 процентного пункта. В сентябре 2019 года он уменьшил ее до уровня 7% с 7,25% годовых, а 25 октября было принято решение понизить ставку до 6,50%.

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