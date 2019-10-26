Госдеп США объявил о приостановке полетов в кубинские города

Американский госдеп официально объявил, что самолеты не будут летать из страны в кубинские аэропорты. Исключением будет Гавана, сообщает ТАСС.

Как отмечается, такое решение приняло министерство транспорта страны после запроса американского госсекретаря.

Полная приостановка авиасообщения между США и Кубой продлится до неопределенного времени. В документе подчеркивается, что правительство Соединенных Штатов пошла на этот шаг, чтобы предотвратить получения прибыли кубинским режимом от поездок американцев.

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