Орешкин заявил, что лично готов платить повышенный НДФЛ

Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что лично готов платить более высокий подоходный налог. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По его словам, осуждение темы введения прогрессивного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) требует внимательного изучения ряда аспектов.

Также министр отметил, что во многих развитых странах мира дифференцированные налоговые ставки уже существуют.

«Если вы спросите меня лично, готов ли я платить более высокий подоходный налог, я вам скажу: да, абсолютно, я готов платить более высокий подоходный налог», — заключил он.

Кроме того, Орешкин напомнил, что есть те, кто много получают, и те, кто много тратят. По его мнению, необходимо обложить повышенным налогом дорогие покупки — автомобили, недвижимость.

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