Банк России снизил ключевую ставку на 50 б.п.

Совет директоров Банка России в пятницу принял решение о снижении ключевой ставки на 50 б.п. - до 6,50%. Об этом сообщает «Интерфакс».

Последний раз ставка была снижена на 50 б.п. в декабре 2017 года. Тогда такого решения никто не ожидал, в то время как на этот раз аналитики предполагали разный исход событий. Большая часть экспертов прогнозировали ее снижения на 25 б.п., вторая половина была готова к резкому снижению, давая прогноз о 50 б.п. и оказалась права.

«Инфляционные ожидания продолжают снижаться. Темпы роста российской экономики по-прежнему остаются сдержанными. Cохраняются риски существенного замедления мировой экономики», — пояснил регулятор в своем пресс-релизе.

До этого ЦБ снизил ключевую ставку в сентябре.