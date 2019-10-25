В Киеве заявили о неизбежности прокачки российского газа через Украину

Заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что российская компания «Газпром» не может полностью отказаться от транзита газа через территорию Украины из-за своих контрактных обязательств. Об этом сообщает «Сегодня.ua».

Он пояснил, что при составлении ежегодного прогноза транзита газа учитываются несколько условий, в число которых входят контрактные обязательства «Газпрома», объем газа в хранилищах и введение в эксплуатацию новых газопроводов в обход Украины.

Исходя из этого, российская компания будет вынуждена прокачать через Украину минимум 50 млрд кубометров.

При этом он признал возможность временного прекращения транзита.

По данным Сологуба, в «Нафтогазе» и «Укртрансгазе» к этому готовятся.