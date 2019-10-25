В «Роснефти» разъяснили ситуацию с Saudi Aramco

Saudi Aramco сумела самостоятельно справиться с последствиями атак дронов на свои объекты в Саудовской Аравии, но риски в регионе продолжают сохраняться и поэтому их надо учитывать. Об этом ТАСС сказал пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев. Таким образом он разъяснил слова главы «Роснефти» Игоря Сечина на форуме в Вероне в связи с «ложными интерпретациями».

«В силу сложившейся политической ситуации в регионе Saudi Aramco, являющаяся важнейшим поставщиком нефти на мировой рынок, оказалась в зоне серьезных рисков. Эти риски необходимо учитывать, это крайне важно для стабильности мирового нефтяного рынка», — сказал Леонтьев.

Он отметил, что у «Роснефти» и Saudi Aramco есть давние партнерские связи, а после инцидента российская компания предложила саудовской стороне помощь.

«С большим уважением констатируем, что Saudi Aramco справилась с инцидентом самостоятельно и в кратчайшие сроки. Тем не менее риски в регионе остаются и рынок должен и не может их не учитывать. Мы уверены, что руководство Saudi Aramco эти риски принимает во внимание и делает все возможное, чтобы их купировать», - отметил Леонтьев.

Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин говорил, что Саудовская Аравия после инцидента с дронами смогла восстановить добычу примерно за неделю, но это обошлось стране почти в $2 млрд.

14 сентября этого года на объектах саудовской компании в Абкайке и Хурайсе произошли пожары, вызванные атаками беспилотных летательных аппаратов. Saudi Aramco была вынуждена сократить добычу на 5 млн баррелей – а это половина суточного объема добычи и 5% мирового предложения. Впоследствии добыча нефти была восстановлена. Ответственность за нападение взяли йеменские повстанцы-хуситы.