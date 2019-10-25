Минску не требуется российский госкредит на $600 млн
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Министр финансов Белоруссии Максим Ермолович заявил об отсутствии потребности «в каких-то политических кредитах» от России. Об этом сообщает «Интерфакс».
По его словам, кредит правительства Российской Федерации не фигурирует в качестве источника финансирования для Минска. Переговоров по этому поводу нет, соответствующих запросов российской стороне также не направлялось.
«На получение российского кредита мы не рассчитываем», — сказал он.
Ермолович также добавил, что у Белоруссии имеются источники финансирования на 2019 год, как и решения по этой теме на 2020 год.