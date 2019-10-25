Минску не требуется российский госкредит на $600 млн

Министр финансов Белоруссии Максим Ермолович заявил об отсутствии потребности «в каких-то политических кредитах» от России. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, кредит правительства Российской Федерации не фигурирует в качестве источника финансирования для Минска. Переговоров по этому поводу нет, соответствующих запросов российской стороне также не направлялось.

«На получение российского кредита мы не рассчитываем», — сказал он.

Ермолович также добавил, что у Белоруссии имеются источники финансирования на 2019 год, как и решения по этой теме на 2020 год.