На Украине появились 1000 гривен с пиратским шрифтом

Национальный банк Украины выпустил в обращение 5 млн банкнот новым номиналом в 1000 грн (около 2,5 тыс. рублей), передает «Страна.ua».

Новая купюра стала самой крупной из существующих. До этого самой весомой была банкнота в 500 грн. Что известно о новой купюре, выход которой сопровождался «зрадами» и скандалами, почему ее решили ввести.

На лицевой стороне банкноты изображен портрет ученого-естествоиспытателя Владимира Вернадского, на заднике — изображение здания президиума Национальной академии наук Украины.

Сообщается, что шрифт, который используется на купюре, похож на шрифт Bickham Script, права на который принадлежат компании Adobe. Шрифтовому дизайнеру Adobe Франку Грисхамеру известно о конфузе с новой украинской тысячей. Он выразил свое сожаление о том, что Нацбанк Украины не разглядел недостатков шрифта.

Банкнота выделяется из ряда других купюр по размеру и цвету. Длина и ширина купюры составляют 75х160 мм, а преобладающий цвет – голубой.

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