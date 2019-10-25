Названы востребованные в будущем профессии
Специалисты из ВНИИ труда назвали востребованные в настоящее время профессии, которые продолжат быть таковыми в будущем. Об этом сообщает RT.
Отмечается, что основными специальностями по данному показателю останутся массовые профессии, например, бухгалтер, педагог, электрогазосварщик, повар, а также официант и бармен.
Кроме того, спросом также будут пользоваться дефицитные профессии, в том числе инженер-химик, тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту, электромонтер оперативно-выездной бригады и менеджер контроля качества биотехнологического производства.
Уточняется, что такие новые специальности, как специалисты по большим данным и облачным приложениям, также будут востребованы в будущем.
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