В Кремле объяснили смысл списания долгов африканским странам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, списанием многомиллиардных долгов Россия открыла путь для работы своих компаний на континенте, передает РИА «Новости».

Песков пояснил, что имея большую задолженность, компании не могли идти на новые проекты. По его словам, долги были «эфемерные, невозвратные», а в результате списания «произошла расчистка».

Представитель кремля отметил, что теперь компании имеют возможность увеличивать товарооборот, платить большие налоги, в том числе в российский бюджет. Он отметил, что это взаимовыгодный, прагматичный подход.

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