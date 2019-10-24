Суд продлил арест Абызова

Московский Басманный суд решил продлить срок ареста экс-министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, сообщает ТАСС.

Как отмечается, суд поставил оставить под арестом Абызова до 25 января 2020 года.

Абызову уже предъявлено обвинение по четырем статьям УК России: по ст.159 УК России (Мошенничество), ст. 210 УК страны (Организация преступного сообщества), ст.289 УК России (Незаконное участие в предпринимательской деятельности) и ст. 174.1 УК страны (Легализация денежных средств).

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