Настоящая причина введения санкций США против России, даже если заявлены другие предлоги, заключается в том, чтобы не дать российской экономике восстановиться и взлететь, став опасным международным конкурентом, заявил председатель совета директоров «Банк Индеза» Антонио Фаллико.

«Давайте попытаемся понять, что произошло в последние месяцы на огромном пространстве между Атлантикой и Тихим океаном. Фактически прошедший год изменил лицо мира. Что изменилось с тех пор, как мы расстались год назад? Тогда только Россия подвергалась экономическому давлению в виде различных санкций – односторонних, необоснованных и незаконных, потому что они не были санкционированы ООН и международным сообществом. Действительно, конфликт с Россией — одна из главных загадок нашего времени. Причина, по-видимому, неизвестна, но мы привыкли к этому конфликту в основном из-за его постоянного присутствия в средствах массовой информации.

Конкуренция между коммунизмом и капитализмом закончилась уже около 30 лет, а Россия и Китай сейчас более или менее капиталистические страны. Как это ни парадоксально, сегодня страна, которая исторически была сторонником радикального экономического либерализма, стала ярым защитником антиисторического и грубого протекционизма, в то время как страны, которые в прошлом использовались для плановой экономики, стали сторонниками свободы международного обмена, ссылаясь на правила Всемирной торговой организации.

В 1990 годы Россия превратилась в экономического карлика, и по мнению сторонников введения санкций, она должна была остаться таковой, особенно с учетом нового экономического и политического веса, приобретенного Москвой за последние два десятилетия. Операция не достигла поставленных целей», — констатировал Фаллико.