Госдума сократила селянкам рабочий день

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправки в Трудовой кодекс России о сокращенном рабочем дне для женщин, трудящихся в сельской местности. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно законопроекту, проживающие и трудящиеся в сельской местности женщины начнут работать по сокращенному графику. Так, количество отработанных часов в неделю не должно превышать 36 часов.

При этом их зарплата будет сохранена на уровне полной 40-часовой рабочей недели. На повышенную оплату женщина может претендовать, если по условиям труда ее рабочий день разделен на части.

До вступления документа в силу право сельских женщин на сокращенный рабочий день не было закреплено федеральным законом. Его введение поможет защитить селянок от снижения им зарплаты за укороченную неделю, а также от недоплат за тяжелые условия труда.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Володин вступился за селянок, которым хотят увеличить рабочий день

— Госдума одобрила сокращение рабочего дня селянкам