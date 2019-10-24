Законопроект о повышении МРОТ принят Госдумой в I чтении

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщает РИА «Новости».

Инициатива предлагает установить МРОТ в размере 12 130 рублей в месяц с 1 января 2020 года. Этот показатель будет равен прожиточному минимуму за II квартал 2019 года.

По сравнению с нынешним уровнем МРОТ (11 тысяч 280 рублей), он станет больше на 850 рублей, что в процентном соотношении равно 7,5%.

Уточняется, что такое изменение спровоцирует повышение заработной платы примерно 3,2 миллионам работников.

Согласно финансово-экономическому обоснованию, повышение будет рассчитываться с учетом районных коэффициентов и процентных надбавок. Его размер будет варьироваться от 850 рублей в центральных и южных районах до 2550 рублей в Чукотском автономном округе.

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