Названы имена самых богатых женщин России

Журнал Forbes составил рейтинг самых богатых женщин России.

Уже седьмой год его возглавляет жена экс-мэра Москвы Юрия Лужкова — Елена Батурина. По данным издания, ее состояние равняется $1,2 млрд. Она основала одну из крупнейших девелоперских компаний в Москве — «Интеко».

В тройку лидеров также вошла создательница крупнейшего российского интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук, капитал которой стремится к $1 млрд, а также жена петербургского миллиардера Юрия Ковальчука — Татьяна Ковальчук, на счетах которой находится около $600 млн.

В топ-10 оказались также Елена Рыболовлева, Ольга Белявцева, Лилия Ротенберг, Татьяна Кузнецова, Наталья Луценко, Лидия Михайлова и Евгения Гурьева.

Замыкает список 25 богатейших женщин России теннисистка Мария Шарапова. Издание оценило ее состояние в $180 млн.