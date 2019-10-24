Россия поднялась в рейтинге Doing Business-2020 на три позиции и заняла 28 место. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Всемирный банк.

Отмечается, что в прошлом году Россия занимала 31 место из 190.

Так, ВБ учел три реформы, которые были проведены в России. Это ускорение подключения предприятий к системе электроснабжения, защита миноритарный инвесторов и упрощение налоговых условий за счет сокращения сроков возврата налога на добавленную стоимость.

Первые три места по созданию наиболее благоприятных условий для ведения бизнеса в этом году заняли Новая Зеландия, Сингапур и Гонконг.

В десятку лидеров также вошли Дания, Южная Корея, , США, Грузия, Великобритания, Норвегия и Швеция.