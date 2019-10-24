Штрафы за недолив топлива ужесточат в 2021 году, пишут СМИ

Минпромторг рассчитывает, что оборотные штрафы за недолив топлива на АЗС введут 2021 году, передают «Известия».

Законопроект направлен на борьбу с обманом автомобилистов.

Отмечается, что в настоящее время ведется разработка Кодекса об административных нарушениях, который должен вступить в силу с 1 января 2021 года. Так, министерство работает над тем, чтобы оборотные штрафы в размере до 500 тыс. рублей вошли в новую редакцию кодекса.

Кроме того, на включение законопроекта в новый КоАП рассчитывают в Росстандарте.

Согласно законопроекту, штраф за недолив топлива составит 1% от суммы выручки АЗС за прошлый год, однако не менее 500 тысяч рублей. При повторном нарушении штраф вырастет до 3% и составит не менее 2 млн рублей.

На данный момент штрафы для АЗС гораздо ниже. Должностным лицам он обходится от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, юридическим –– от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

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