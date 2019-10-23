В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам

Глава ПФР Антон Дроздов заявил, что на индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 млрд рублей. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он также добавил, что такой суммы пока нет.

С января 2016 года в РФ вступил в силу закон, отменяющий индексацию пенсий работающим пенсионерам. При этом в Госдуме и Совфеде не однократно звучали предложения вернуть индексацию пенсий получающим небольшую зарплату.

Затем Минтруд заявил, что со следующего года более 30 миллионов россиян будут получать повышенные пенсии после индексации.

До этого в ПФР назвали условие для досрочного выхода на пенсию.