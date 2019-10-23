В ПФР рассказали о росте пенсий в ближайшие три года
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Глава ПФР Антон Дроздов назвал уровень индексации пенсий в ближайшие три года, сообщает RNS.
Страховые пенсии в 2020 году проиндексируют на 6,6%, в 2021 году – на 6,3%, в 2022 - на 5,9%.
В среднем индексация составит одну тысячу рублей.
На индексацию выделят 371 млрд руб. Всего за 3 года размер страховых пенсий должен увеличится с 16,4 тыс. до 18,3 тыс. руб.
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