В ПФР рассказали о росте пенсий в ближайшие три года

Глава ПФР Антон Дроздов назвал уровень индексации пенсий в ближайшие три года, сообщает RNS.

Страховые пенсии в 2020 году проиндексируют на 6,6%, в 2021 году – на 6,3%, в 2022 - на 5,9%.

В среднем индексация составит одну тысячу рублей.

На индексацию выделят 371 млрд руб. Всего за 3 года размер страховых пенсий должен увеличится с 16,4 тыс. до 18,3 тыс. руб.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В ПФР назвали условие для досрочного выхода на пенсию

— Добровольные пенсионные накопления россиян застрахуют

— Счетная палата видит риски недостижения цели по росту пенсий