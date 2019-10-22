В Германии предложили повысить пенсионный возраст до 69 лет

Федеральный банк Германии (Бундесбанк) выступил с предложением повысить пенсионный возраст для граждан страны до 69,3 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что в случае осуществления инициативы эти изменения коснутся тех, кто родился в 2001 году.

Уточняется, что ситуация с пенсионным страхованием в Германии оставалась «напряженной» из-за проведенных правительством реформ, паузы в демографических изменениях, а также хорошей динамики на рынке труда. Таким образом, «взносы снизились», а выплаты, наоборот, были увеличены.

По мнению экспертов банка, демографическая проблема окажет существенное влияние на пенсии, поэтому пенсионный возраст предлагают поднять к 2070 году.

«Ожидаемая продолжительность жизни повысится, а когорта бэби-бумеров с середины 2020-х годов начнет выходить на пенсию», — сказано в докладе Бундесбанк.