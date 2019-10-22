Глава Минэкономразвития спрогнозировал снижение инфляция по итогам 2019 года

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что инфляция в России будет ниже 3,8% по итогам 2019 года. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, инфляция уже опустились ниже отметки в 3,8%.

«Мы видим, что эта цифра уйдет гораздо ниже на фоне слабого спроса и продолжающегося замедления кредитования», — сказал Орешкин.

При этом он отметил, что ведомство пока придерживается заложенных цифр «волатильного характера квартальных показателей».

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