Глава Минэкономразвития спрогнозировал снижение инфляция по итогам 2019 года
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Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что инфляция в России будет ниже 3,8% по итогам 2019 года. Об этом сообщает ТАСС.
Как отмечается, инфляция уже опустились ниже отметки в 3,8%.
«Мы видим, что эта цифра уйдет гораздо ниже на фоне слабого спроса и продолжающегося замедления кредитования», — сказал Орешкин.
При этом он отметил, что ведомство пока придерживается заложенных цифр «волатильного характера квартальных показателей».
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