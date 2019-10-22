Глава Минэкономразвития спрогнозировал снижение инфляция по итогам 2019 года

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Министр экономического развития России Максим Орешкин во время Петербургского международного... Министр экономического развития России Максим Орешкин во время Петербургского международного...
Министр экономического развития России Максим Орешкин во время Петербургского международного...
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что инфляция в России будет ниже 3,8% по итогам 2019 года. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, инфляция уже опустились ниже отметки в 3,8%.

«Мы видим, что эта цифра уйдет гораздо ниже на фоне слабого спроса и продолжающегося замедления кредитования», — сказал Орешкин.

При этом он отметил, что ведомство пока придерживается заложенных цифр «волатильного характера квартальных показателей».

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