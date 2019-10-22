МКБ с начала года выступил огранизатором размещения бондов на 560 млрд руб.

По итогам 9 месяцев 2019 года Московский кредитный банк выступил организатором размещения 55 выпусков корпоративных облигаций объемом 560 млрд руб. Речь идет, в частности, о ценных бумагах «Газпрома», РЖД, Газпромбанка, «Металлоинвеста», «Славнефти», «Мегафона», «Русала», «Роснефти» и других компаний.

Знаковым в МКБ считают участие в первом после многолетнего перерыва размещение на Московской бирже облигаций белорусского ритейлера «Евроопт», управляющего сетями «Евроопт» и «Брусничка». Его объем – 5 млрд руб. Срок обращения – 10 лет.

«По итогам 9 месяцев 2019 года МКБ входит в топ-5 организаторов облигационных займов на российском рынке долгового капитала», — говорится в сообщении банка.

«В настоящее время на долю МКБ приходится около 10% всех рыночных размещений облигаций в России (без учета ОФЗ). Мы благодарны нашим клиентам за доверие и всегда готовы предложить им комплексные решения в рамках всей продуктовой линейки инвестиционно-банковских услуг. Высокие результаты нашей деятельности по итогам 3-х кварталов текущего года свидетельствуют об эффективной работе всей команды МКБ», — сказал зампред правления МКБ Олег Борунов.