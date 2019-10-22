Господдержку Северного Кавказа признали неэффективной

Счетная палата назвала неэффективными меры господдержки Северного Кавказа.

Так в 2017-2018 годах на развитие региона было направлено 8,8 млрд рублей субсидий. При этом, по данным Счетной палаты, это не повлекло улучшения инвестклимата и проблемы на рынке труда сохранились.

В 2019 году выделили еще 2,4 млрд рублей из федерального бюджета, но это также не принесло значимого эффекта.

За это время на эти деньги из 27 запланированных инвестпроектов было выполнено девять.

Аудитор Светлана Орлова отметила, что госпрограмма развития СКФО неактуальна, так как она не обновлялась с 2019 года.

В ответ на критику министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев пообещал учесть все замечания.